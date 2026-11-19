«Ливерпуль» проявляет интерес к нападающему «Монцы» Гуштаву Вареле, который на текущий момент является лучшим бомбардиром Серии А сезона-2026/2027. Мерсисайдцы каждую неделю отправляют скаутов на матчи с участием 21-летнего форварда. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, «Тоттенхэм», «Брентфорд» и «Сандерленд» также запрашивали сведения о португальском игроке. Подчёркивается, «Бенфика» обладает 20% прав на будущую перепродажу нападающего.

В нынешнем сезоне Серии А Варела отметился девятью голами и результативной передачей в 10 матчах. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

Сколько стоят молодые футболисты: