«Барселона» может купить Шлоттербека у «Боруссии» Д за € 50-60 млн — Sport.es

«Барселона» продолжает интересоваться защитником сборной Германии и дортмундской «Боруссии» Нико Шлоттербеком. В контракте 26-летнего футболиста указана сумма отступных в размере € 50-60 млн, однако она может быть активирована только в период между завершением сезона и серединой июля. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, маловероятно, что «Барселона» купит Шлоттербека зимой, поскольку «Боруссия» может потребовать любую сумму.

В нынешнем сезоне Шлоттербек принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2031 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

Самый дорогой трансфер в истории футбола: