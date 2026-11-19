Помазун — о единственном матче за сборную России: не было всего этого антуража

Российский вратарь Илья Помазун поделился воспоминаниями о своём единственном матче в составе сборной России. Голкипер признался, что атмосфера на встрече в Турции больше напоминала контрольную игру на предсезонных сборах, однако сам факт выхода на поле в футболке главной команды страны всё равно накладывал особую ответственность.

«Мы играли в Турции, на стадионе «Титаник», где команды обычно готовятся к сборам. И после предыдущего матча в Москве сложилось ощущение, как будто это товарищеская игра на сборах. И не было всего этого антуража игры сборной. Но всё равно, когда выходишь за национальную команду, ты чувствуешь ответственность», — сказал Помазун в видео на YouTube-канале «Спартак Шоу».

Напомним, свой единственный матч за сборную России Илья Помазун провёл в октябре 2023 года. Тогда подопечные Валерия Карпина в товарищеской встрече, прошедшей в турецкой Анталье, сыграли вничью с национальной командой Кении со счётом 2:2.