Комментатор Константин Генич высказался о ситуации с нападающим Максимом Глушенковым в сборной России. Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин, отвечая на вопрос о Глушенкове, заявил, что вызываться в национальную команду должны те, кто хочет за неё играть. Критику поддержали Константин Тюкавин и Данил Круговой.

«Эта новость о том, что Глушенкова не вызовут на следующий сбор, появилась, по-моему, через неделю – полторы после матча с Нигерией. Потом уже начали это обсасывать, какие-то инсайды доставать, чуть ли не по ролям разыгрывать. Вот это самое плохое. Не то, что там Круговой сказал. Это на совести Дани. Не то, что Карпин практически вынудил Тюкавина сказать на пресс-конференции. Самое печальное, что это из раздевалки сборной утекло сразу же после игры. Вот там бы проверяли сливы! Когда начинают рассказывать, что в раздевалке было вот это и вот это… Зачем это рассказывать? Может быть, это подогрев интереса к сборной. Но то, что после неудачного матча, где футболисты могут друг другу предъявить претензии, вытекло в публичное поле – вот это самое *******, а не то, что сказали игроки», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».