Российский тренер Валерий Газзаев оценил нынешний год для национальной команды.

«Учитывая, что мы находимся в изоляции, важно отметить, что при всём при этом сборная существовала и показывала хорошие результаты. Тренерский штаб сборной провёл большую работу — посмотрел практически всех потенциальных футболистов, которую могут быть кандидатами в национальную команду. Проведена большая работа. Я бы оценил этот вклад положительно. У главного тренера и тренерского штаба сегодня есть все возможности, чтобы наша сборная прогрессировала.

Конечно, нам хочется вернуться на международную арену. В своё время те же английские клубы были отстранены на пять лет, но их сборная продолжала существовать. Если бы наша сборная начала играть на международной арене, это было бы поэтапным возвращением. Наш тренерский штаб отработал этот год положительно. Есть стабилизация состава, потому что лучшие выступают игроки. Я положительно оцениваю выступления сборной», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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