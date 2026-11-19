«Спартак» является самой бьющей командой Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027. Об этом сообщает статистический телеграм-канал «РУСТАТ».

Красно-белые лидируют и по количеству ударов (211) и по количеству ударов в створ ворот (88).

В тройку лидеров по количеству ударов входят ЦСКА (210) и «Зенит» (205). По количеству ударов в створ ворот в топ-3 также «Зенит» (84) и «Краснодар» (82).

После 14 матчей в чемпионате России «Спартак» набрал 29 очков и занимает третье место в турнирной таблице. Возглавляет турнирную таблицу «Зенит», у которого 31 очко. На втором месте располагается московское «Динамо», набравшее также 31 очко.