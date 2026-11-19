Голкипер московского «Спартака» Илья Помазун рассказал о взаимоотношениях и рабочей атмосфере во вратарской бригаде красно-белых. Футболист отметил, что борьба за место в стартовом составе с Александром Максименко и Александром Довбней идёт на пользу всей команде, хотя за пределами поля они общаются не так тесно.

«С Сашей у нас хорошая, здоровая конкуренция. Где-то он сделает потрясающий сейв — это подстёгивает меня, где-то я что-то сделаю — это подстёгивает его. Эта конкуренция помогает нам, и мы растём вместе. И дополнительно подходит Саня Довбня и тоже держит этот уровень. И за счёт этого у нас получается классное трио, и получается здоровая и классная конкуренция. Вне поля с Максименко близко не взаимодействуем, как, например, он с Довбней, но всё равно привет, пока, какие-то моменты посмеяться, обсудить можем», — сказал Помазун в видео на YouTube-канале «Спартак Шоу».