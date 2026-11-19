«Зенит» завершил продажу Ренана в «Васко да Гама» за € 8 млн — ESPN

«Зенит» договорился с «Васко да Гама» и завершил продажу центрального защитника Роберта Ренана за € 8 млн. Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, первоначальный взнос составит € 3,2 млн, остальная часть суммы будет выплачена в течение 2027 года. После обмена документами Ренан подпишет пятилетний контракт с клубом из Рио-де-Жанейро.

23-летний защитник является футболистом сине-бело-голубых с января 2023 года. Летом 2025 года Ренан перешёл в «Васко да Гама» на правах аренды.

Действующее трудовое соглашение игрока с «Зенитом» рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

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