Бубнов предположил, останется ли Бориско в воротах ЦСКА после ошибки с «Краснодаром»

Футбольный эксперт Александр Бубнов предположил, останется ли Максим Бориско в воротах ЦСКА в матче 15-го тура Альфа-Банк РПЛ с «Ахматом» после ошибки в предыдущей встрече с «Краснодаром».

«Они и по составу, и по технико-тактическим показателям должны дома «Ахмат» переигрывать. В обороне у них проблем нет. У них проблема только в обострении игры впереди. Им скорости не хватает. Когда он [Игдисамов] Глебова не ставит, то им не хватает скорости. Ну, а вратарь… Я считаю, если он Бориско не поставит, то тогда это будет неправильно», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

На 40-й минуте встречи с «Краснодаром» вингер хозяев поля Жоау Батчи забил второй гол св