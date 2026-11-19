CIES: Батраков — в топ-5 полузащитников до 23 лет по проценту выигранных дуэлей на земле

Российский полузащитник «Галатасарая» Алексей Батраков вошёл в пятёрку лучших полузащитников до 23 лет в топ-10 лигах УЕФА по проценту выигранных дуэлей на земле. Хавбек выиграл 64,7% таких единоборств и занял четвёртое место. Об этом свидетельствуют данные CIES Football Observatory.

Топ-5 полузащитников до 23 лет в топ-10 лигах УЕФА по проценту выигранных дуэлей на земле:

Ромео Лавиа («Челси») — 75,7%. Кобби Майну («Манчестер Юнайтед») — 68,2%. Махамаду Сусохо («Коджаэлиспор») — 67,9%. Алексей Батраков («Галатасарай») — 64,7%. Тибе Де Влигер («Гент») — 64,6%.

В нынешнем сезоне Батраков принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2031 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 28 млн.

Фанаты «Галатасарая» исполняют кричалку про Батракова: