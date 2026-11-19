Российский полузащитник «Галатасарая» Алексей Батраков вошёл в пятёрку лучших полузащитников до 23 лет в топ-10 лигах УЕФА по проценту выигранных дуэлей на земле. Хавбек выиграл 64,7% таких единоборств и занял четвёртое место. Об этом свидетельствуют данные CIES Football Observatory.
Топ-5 полузащитников до 23 лет в топ-10 лигах УЕФА по проценту выигранных дуэлей на земле:
- Ромео Лавиа («Челси») — 75,7%.
- Кобби Майну («Манчестер Юнайтед») — 68,2%.
- Махамаду Сусохо («Коджаэлиспор») — 67,9%.
- Алексей Батраков («Галатасарай») — 64,7%.
- Тибе Де Влигер («Гент») — 64,6%.
В нынешнем сезоне Батраков принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2031 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 28 млн.
Фанаты «Галатасарая» исполняют кричалку про Батракова: