Помазун — о выходах на замену: в игре с «Зенитом» вышел холодным и не смог допрыгнуть

Голкипер московского «Спартака» Илья Помазун рассказал об особенностях предматчевой подготовки под руководством тренера вратарей Начо и поделился опытом вступления в игру со скамейки запасных.

«При Начо (тренер вратарей «Спартака». — Прим. «Чемпионата») у меня впервые такое, что перед матчем разминаются два вратаря. Я и Саша Максименко разминаемся вместе, делаем одни и те же упражнения и готовы выйти. Во время матча также готовлюсь головой, потому что ты должен быть готов в любой момент войти в игру. Поэтому ты смотришь не как зритель, а как проходит игра, как действует соперник.

В этом году у меня выход на замену случился впервые. И сразу четыре раза. И я учусь на них. Если возьмём «Зенит», то вышел холодный, не разогретый, и первый удар я угадал, но понимаю, что не могу допрыгнуть. И на финале