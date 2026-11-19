Комментатор Константин Генич прокомментировал своё падение при пробитии пенальти. Эпизод произошёл во время перерыва товарищеского матча, в котором московское «Динамо» встречалось с медийной командой ФК «10». Встреча прошла на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Победу со счётом 4:2 праздновали футболисты «Динамо». Комментатор подошёл к 11-метровой отметке, нанёс удар по мячу, но поскользнулся, потерял равновесие и упал на газон.

«Всякое бывает. Ну, неправильно подобрал обувь. Вот такое надо показывать. Ну, упал. Да, упал, как мешок. Но никто не показывает, как я исполнил второй. Там счёт ничейный остался, и били по одному удару, до промаха. Я уже понял, что нельзя в этой обуви разбегаться, поэтому я с шага подошёл и второй реализовал нормально», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».