Голкипер московского «Спартака» Илья Помазун вспомнил о периоде выступлений за ЦСКА и признался, что мог продолжить карьеру в Европе. По словам вратаря, за год до перехода в екатеринбургский «Урал» у него был вариант с полугодичной арендой в норвежский «Мольде», однако руководство армейцев в последний момент заблокировало сделку.

«Были мысли, что пересидел в ЦСКА. Потому что за год до перехода в «Урал» меня не отпустили в аренду, в Европу, в «Мольде» на полгода. У них по ходу сезона травму получил вратарь, а мы год назад играли товарищеский матч.

Им стало интересно, они пришли с оффером, я согласился. Сначала мне руководство сказало: «Всё, ты едешь». А на следующий день передумали. Как я понял, не смогли договориться с другим вратарём и нужен был дублёр в ЦСКА», — сказал Помазун в видео на YouTube-канале «Спартак Шоу».