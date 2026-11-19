«Не продолжу, даже если позовёт Месси». Эвер Банега объявил о завершении карьеры в 38 лет

Бывший полузащитник сборной Аргентины и «Севильи» Эвер Банега объявил о завершении карьеры в 38 лет.

«На 100% подтверждено, что я ухожу на пенсию. Даже если бы Месси позвал меня в «Интер Майами», то я бы сказал ему «нет». Я уже очень взрослый. Не хочу отнимать место у многообещающих футболистов, играющих во многих клубах», — приводит слова Банеги ESPN.

В течение карьеры аргентинец выступал в составе «Севильи», «Валенсии», «Аль-Шабаба», «Ньюэллс Олд Бойз», «Бока Хуниорс», «Интера», «Атлетико» Мадрид.

За «Севилью» Банега трижды выиграл Лигу Европы. С «Бока Хуниорс» он стал обладателем Кубка Либертадорес — 2007.

Полузащитник провёл 65 матчей за сборную Аргентины, где забил шесть голов и сделал восемь ассистов.

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