Голкипер московского «Спартака» Илья Помазун объяснил, в чём заключаются особенности тренировочного процесса под руководством зарубежных специалистов. Футболист сравнил требования тренера вратарей из бывшего штаба Деяна Станковича с методикой нынешнего наставника голкиперов красно-белых Начо, а также отметил отсутствие языкового барьера в команде.

«Их отличие — говорят на английском. А так, у всех свой подход, своя специфика. Если возьмём Джиджи из штаба Станковича, то у него был акцент на специфичную вратарскую беговую работу, где ты действуешь на три-четыре темпа.

У Начо (нынешнего тренера вратарей «Спартака». — Прим. «Чемпионата») больше испанская техника, где много блоков, разные перемещения, короткие перемещения, игра ногами. Общаемся без переводчика. Вся вратарская бригада прекрасно понимает и говорит по-английски», — сказал Помазун в видео на YouTube-канале «Спартак Шоу».