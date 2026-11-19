Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев оценил перспективы «Спартака» и «Зенита» в нынешнем сезоне Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги.

«С такой скамейкой… У них люди за 11 млн покупаются и сидят, играют там по 20 минут в чемпионате. С такой скамейкой и я бы вторые таймы тоже неплохо, наверное, играл бы. Я всё время об этом говорю, зависит, кто у тебя на замену выходит. Знаете, в картишках надо смотреть не только прикуп, да? Не только первую раздачу, а что потом ещё придёт тебе. Поэтому здесь очень всё непросто. То, что «Спартак» по трансферам за последние полтора-два года должен претендовать на чемпионство, ну, в этом, наверное, ни у кого нет сомнений. То, что будет… Но у «Зенита» вернулись все футболисты, Вендел, Карпукас здорово прогрессирует. Очень сложно с «Зенитом» конкурировать. Как бы они чуть-чуть выше, чем другие», — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».

После 14 матчей в чемпионате России «Спартак» набрал 29 очков и занимает третье место в турнирной таблице. «Зенит» заработал 31 очко и возглавляет турнирную таблицу.