Бывший нападающий сборной СССР Михаил Гершкович высказался о полузащитнике «Галатасарая» Алексее Батракове.

«Хочу пожелать Батракову, чтобы он не уповал на успех и продолжал развиваться и совершенствоваться. Чтобы для него были примером игроки, являющиеся выдающимися футболистами мирового уровня, которые в течение карьеры прибавляли каждый год. Если он будет каждый год прибавлять, как сейчас сделал очень серьёзный скачок, тогда мы сможем говорить о том, что это будет футболист с мировым именем», — сказал Гершкович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Батраков перешёл в «Галатасарай» летом 2026 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 13 матчах за турецкий клуб во всех турнирах, в которых записал в свой актив шесть голов и три результативные передачи.