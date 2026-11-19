Ли Кан Ин второй раз подряд признан лучшим азиатским игроком, выступающим за рубежом

Нападающий мадридского «Атлетико» Ли Кан Ин второй раз подряд признан лучшим азиатским игроком, выступающим за рубежом. Об этом информирует пресс-служба Азиатской конфедерации футбола (AFC) на странице в социальной сети X.

Ли Кан Ин стал первым игроком в истории, который получил эту награду два года подряд.

В сезоне-2025/2026 южнокорейский футболист выступал за «Пари Сен-Жермен», где выиграл Лигу чемпионов и чемпионат Франции. Минувшим летом Ли Кан Ин перешёл в мадридский «Атлетико». За этот период нападающий принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и результативной передачей.

Сколько зарабатывают футболисты: