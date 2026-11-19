Помазун — о дебюте в Лиге чемпионов: услышать гимн, стоя на поле, — это мечта

Голкипер московского «Спартака» Илья Помазун поделился эмоциями от своего дебютного матча в Лиге чемпионов за московский ЦСКА. Вратарь признался, что перед выходом на поле испытывал сильное волнение, однако исполнение знаменитого гимна турнира помогло ему мгновенно сбросить напряжение.

«Воспоминания потрясающие. Не буду лукавить, очень нервничал. После разминки выхожу на поле, вижу огромное количество болельщиков, и прям тяжело. Играет гимн Лиги чемпионов, и в конце весь стадион начинает кричать The Champions. В этот момент мне по спине как будто звуковая волна ударила, и у меня всё вышло, и стало спокойно.

Но услышать гимн ЛЧ, стоя на поле, — это мечта. Много слышал его, стоя на скамейке, на поле совершенно другое», — сказал Помазун в видео на YouTube-канале «Спартак Шоу».