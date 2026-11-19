Беллингем будет зарабатывать € 20-25 млн по новому контракту с «Реалом» — Sport.es

Мадридский «Реал» продолжает работать над продлением контракта с полузащитником Джудом Беллингемом до 2031 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, 23-летний хавбек начнёт зарабатывать € 20-25 млн за сезон после продления контракта. На текущий момент оклад англичанина не превышает € 15 млн.

Беллингем играет за «Реал» с лета 2023 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и четырьмя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 160 млн.

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