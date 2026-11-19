Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис высказался о возможном переходе хавбека «Галатасарая» Алексея Батракова в английский клуб. Специалист выразил уверенность, что 21-летний россиянин способен выйти на ведущие роли в стане «красных дьяволов», а также предложил футболисту помощь с адаптацией в Англии.

«Я только буду рад, если ещё один русский поедет в Манчестер. Батракова примут там здорово. Он может стать лидером «Манчестер Юнайтед» в данной ситуации. Но там сейчас назначили Почеттино — у него своё понимание. Одна российская фамилия в истории «Манчестер Юнайтед» есть — не помешала бы вторая. Почему нет? Это было бы классно. Дай бог, чтобы у него всё получилось. Мы будем переживать за Батракова. Он — молодец. Дай бог, чтобы он оказался в Манчестере. Я буду только рад. Если он там окажется, я всегда готов со всем помочь. Это другой менталитет, всё новое», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.