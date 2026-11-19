Полузащитник Джуд Беллингем признан лучшим игроком мадридского «Реала» в октябре. Об этом информирует пресс-служба «сливочных» на странице в социальной сети X.

В минувшем месяце 23-летний хавбек принял участие в пяти матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей.

Англичанин играет за «Реал» с лета 2023 года. За этот период он провёл 156 матчей во всех турнирах, где забил 51 гол и сделал 37 ассистов.

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 160 млн.

Синнер в паре с Беллингемом сыграл с Надалем и Куртуа: