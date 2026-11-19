Полузащитник московского ЦСКА и сборной России Кирилл Глебов прокомментировал текущее турнирное положение армейцев в Российской Премьер-Лиге, а также отреагировал на то, что остался в запасе на выездной матч 14-го тура Альфа-Банк РПЛ с «Краснодаром» (2:4). Футболист подчеркнул, что не намерен опускать руки из-за возросшей конкуренции и готов доказывать своё право на место в основе даже в играх за национальную команду.

— С ЦСКА вы опустились на пятую строчку. Какие мысли о команде у тебя сейчас?

— Только хорошие мысли. Теперь нужно доказывать свою состоятель