«Сантос» установил неофициальные контакты с мадридским «Реалом» с целью арендовать нападающего Родриго Гоэса на первую половину 2027 года. Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, «сливочные» не рассматривают вариант с уходом 25-летнего вингера «ни при каких обстоятельствах». В «Королевском клубе» ожидают, что Родриго восстановится после травмы к маю и поможет атаке команды.

Родриго является воспитанником «Сантоса», из которого в 2019 году он перешёл в «Реал».

В начале марта 2026 года в матче Ла Лиги с «Хетафе» нападающий получил разрыв передней крестообразной связки правого колена, из-за чего пропустил остаток сезона-2025/2026 и чемпионат мира 2026 года.

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