Бубнов рассказал, сколько потратил «Зенит» на организацию матча с «Трабзонспором»

Футбольный эксперт Александр Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу» рассказал, сколько потратил «Зенит» на организацию товарищеского матча с «Трабзонспором». При этом комментатор Константин Генич отметил, что деньги были спонсорскими. Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» 15 ноября и завершилась крупной победой сине-бело-голубых со счётом 3:0. Игру обслуживала судейская бригада во главе с арбитром Андреем Прокоповым (Ярославль).

Бубнов: Какой может быть разговор о деньгах, если «Зенит» с «Трабзонспором», играя с 17-летними пацанами, € 36 млн потратил? Какие там деньги? Тратят на такие ненужные матчи.

Генич: Ну, там деньги тоже спонсорские.