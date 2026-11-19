Шевченко отреагировал на обвинения Мудрика в ситуации с допингом

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко отреагировал на обвинения форварда «Челси» Михаила Мудрика, выступающего за «Тоттенхэм» на правах аренды, в ситуации с допингом. Игрока дисквалифицировали в декабре 2024 года. Сообщалось, что запрещённое вещество могло попасть в его организм в расположении сборной Украины.

«Это необоснованная клевета на наших сотрудников, которые честно и профессионально выполняют свою работу.

После отстранения Михаила Мудрика его представители неоднократно обращались в УАФ с предложением искусственно найти сотрудника, который бы взял на себя ответственность за появление мельдония в его допинг-пробе. УАФ отказалась – такое предложение противоречит принципам нашей работы.

Обвинения со стороны представителей Михаила не нашли подтверждения или доказательств после многочисленных исследований и проверок. Расследование и итоговое мировое соглашение с ВАДА и английской ассоциацией это подтверждают», – приводят слова Шевченко украинские СМИ.