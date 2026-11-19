Тчуамени отреагировал на продление контракта с «Реалом» до 2032 года

Полузащитник Орельен Тчуамени поделился эмоциями от продления контракта с мадридским «Реалом» до 2032 года.

«Играть за мадридский «Реал», для мадридских болельщиков, на «Бернабеу» и в любой точке мира — это привилегия.

Возможность продолжить это приключение – невероятное чувство. Спасибо всем за доверие и поддержку. Я с теплотой вспоминаю все прекрасные моменты, которые мы разделили за последние несколько лет, но прежде всего я с нетерпением жду всех будущих, потому что нам ещё предстоит написать много глав вместе», – написал Тчуамени в своём аккаунте в социальной сети.

В текущем сезоне Тчуамени провёл за «Реал» 10 матчей — два в Ла Лиге и восемь в Лиге чемпионов. На счету французского хавбека одна результативная передача.

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