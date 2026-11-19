Полузащитник «Челси» Джордан Хендерсон подвёл промежуточные итоги трети сезона-2026/2027 и рассказал о своей роли в команде под руководством Хаби Алонсо.

«Думаю, было немало хорошего, но, конечно, есть моменты, которые мы можем улучшить. Присутствует небольшая нестабильность, но именно над этим мы сейчас работаем, стараясь становиться лучше каждый день — и на тренировках, и в играх, чтобы показывать лучший футбол и быть лучшей версией самих себя. Продолжим трудиться и, надеюсь, по ходу сезона обретём больше стабильности и ритма. Главное — не заглядывать слишком далеко вперёд. Впереди ещё долгий путь, много очков и матчей, поэтому сейчас важно фокусироваться на ближайшей встрече. Когда мы докажем, что способны конкурировать в каждой игре, результаты придут сами.

Важно использовать опыт, накопленный за карьеру, — не только в «Ливерпуле», но и в других клубах. Я поиграл за границей и вернулся, поэтому в определённых ситуациях могу помочь команде. При этом я просто хочу сосредоточиться на футболе — хорошо тренироваться и играть. У нас отличный коллектив, где многие подают пример. Думаю, мы на правильном пути, нужно просто продолжать двигаться по этой дороге», — приводит слова Хендерсона официальный сайт «Челси».