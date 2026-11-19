Контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал бывшего нападающего ряда российских клубов Антона Заболотного на шесть месяцев, срок отстранения завершится 25 декабря.

«РФС подтвердил решение дисциплинарного антидопингового комитета РАА «РУСАДА» от 10 ноября 2026 года о признании спортсмена Заболотного Антона нарушившим пункты Общероссийских антидопинговых правил.

На основании и во исполнение указанного решения РАА «РУСАДА» применить к Заболотному санкцию в виде дисквалификации сроком на шесть месяцев с зачётом периодов временного отстранения с 24 по 29 апреля 2026 года и с 1 июля по 5 августа 2026 года. Дата начала дисквалификации — 6 августа 2026 года; дата окончания с учётом зачёта — 25 декабря 2026 года.

Подтвердить аннулирование индивидуальных спортивных результатов Заболотного Антона, достигнутых в период с 3 апреля по 25 декабря 2026 года», — говорится в сообщении на сайте РФС.

О положительной допинг-пробе 35-летнего Антона Заболотного сообщалось в апреле 2026 года. В августе футболист на своей странице в социальной сети сообщил, что получил дисквалификацию на шесть месяцев за нарушение антидопинговых правил.

В данный момент футболист выступает за медийную команду «СКА-Ростов».