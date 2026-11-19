«Барселона» рассматривает вариант с подписанием центрального защитника Лисандро Мартинеса в качестве бюджетного варианта, поскольку его контракт с «Манчестер Юнайтед» заканчивается летом 2027 года. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, 28-летний футболист готов обсудить вариант с переходом в каталонский клуб. Умение защитника играть левой ногой и большой опыт соответствуют профилю, который ищет спортивный директор сине-гранатовых Деку.

Несмотря на наличие опции продления контракта до лета 2028 года, у Мартинеса напряжённые отношения с клубом. Ситуация может измениться после прихода в команду соотечественника Маурисио Почеттино.

Почему «Барселона» — больше, чем клуб: