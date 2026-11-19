Почеттино — о работе в «МЮ»: нужно снять давление с игроков и создать культуру

Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Маурисио Почеттино дал первое интервью после вступления в должность. Аргентинский специалист обозначил главные приоритеты в клубе, подчеркнув важность правильной атмосферы, единства и избавления футболистов от лишнего психологического груза.

«Самое важное — создать культуру. Ошибочно зацикливаться на текущей ситуации — нам нужно видеть потенциал этого клуба. Необходимо понимать, что это игра, а чтобы чувствовать связь с ней, нужно ощущать свободу. Мы должны создать среду и платформу, в которых футболисты смогут проявлять себя. Сейчас наш приоритет — поработать с игроками и снять с них давление. Давление и ответственность должны придавать энергию, иначе этот груз становится слишком тяжёлым, чтобы нести его на своих плечах.

Мы должны быть едины. Очень важна «химия» — между нами, персоналом, болельщиками, игроками, директорами, владельцами и всеми в клубе», — приводит слова Почеттино BBC.