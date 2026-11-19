«МЮ» может купить Палмера и Холла после прихода Почеттино — Football Insider

«Манчестер Юнайтед» готов оказать значительную поддержку новому главному тренеру Маурисио Почеттино в зимнее трансферное окно с целью переломить ход нынешнего сезона. Об этом сообщает Football Insider.

По информации источника, «красные дьяволы» попытаются приобрести полузащитника «Челси» Коула Палмера и левого защитника «Ньюкасл Юнайтед» Льюиса Холла. Подчёркивается, что Почеттино восхищается игрой Палмера, который перешёл в стан «синих», когда аргентинский специалист возглавлял их.

После 10 туров чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» заработал восемь очков и на текущий момент занимает 18-е место.

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