Нападающий «Сантоса» Неймар вступил в эмоциональную перепалку с болельщиками «Коритибы» (1:0) после окончания очного матча команд. Форвард пришёл в ярость из-за оскорблений, которые звучали в его адрес с трибун на протяжении всей встречи.

Развязка игры наступила в самой концовке: «Сантос» сумел вырвать победу благодаря голу Барбозы на четвёртой добавленной минуте (90+4-я). Сразу после финального свистка Неймар подошёл к трибунам с фанатами соперника и высказал им своё недовольство.

«Придурки! Вы — сраный мелкий клуб! Вы должны уважать меня. Вы вылетаете в Серию Б, *** засуньте себе ***», — приводит слова Неймара The Touchline.