Гендиректор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов высказался о предстоящем матче своей команды с московским «Спартаком» в рамках 15-го тура Альфа-Банк РПЛ. Встреча пройдёт в воскресенье, 22 ноября, на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске.

«Спартак» — всегда особый соперник. Народная команда с огромной армией болельщиков по всей стране, и в Дагестане тоже. Думаю, их будет немало на матче, и не только в гостевом секторе. Я сам работал в «Спартаке» и хорошо знаю, что этот клуб значит для миллионов л