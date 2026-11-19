21-летний полузащитник московского ЦСКА Матвей Кисляк попал в сферу интересов сразу нескольких европейских клубов. По данным портала Transfermarkt, помимо турецких «Галатасарая» и «Бешикташа», кандидатуру российского футболиста рассматривают французские «Лион» и «Монако».

Прямо перед международным перерывом игрок ответил на вопросы французской редакции Transfermarkt. В беседе хавбек высказался о важности универсальности и готовности подстраиваться под разные чемпионаты.

«Хороший футболист должен уметь адаптироваться к любым требованиям — лиги, команды или тренера. Мне бы хотелось быть универсальным игроком, который не привязан к определённому стилю или конкретной игровой схеме, а способен адаптироваться к разным чемпионатам, командам и позициям», — приводит слова Кисляка Transfermarkt.