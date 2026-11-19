«Манчестер Юнайтед» рассматривает двух игроков для усиления обороны зимой — Sky

«Манчестер Юнайтед» следит за Джеррэдом Брэнтуэйтом из «Эвертона» и Кэлвином Бейсси из «Фулхэма» как за потенциальными вариантами для усиления обороны в январе. Об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, лондонский клуб хочет продлить контракт с 26-летним Бейсси, который заканчивается летом 2027 года.

«Красные дьяволы» пытались дважды приобрести Брэнтуэйта в 2024 году. Однако оба раза получили отказ, причём второе предложение «Манчестер Юнайтед» составляло примерно £ 50 млн (59,5 млн).

Манкунианцы рассматривают варианты левоногих центральных защитников в качестве потенциальной замены Лисандро Мартинесу. Его будущее на «Олд Траффорд» выглядит неопределённым следующим летом, поскольку срок действия его нынешнего контракта истекает.

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