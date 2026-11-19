Комментатор Константин Генич оценил назначение Сергея Овчинникова на должность исполняющего обязанности главного тренера «Локомотива».

«Эпопея с уходом Михаила Галактионова позади. Михаилу Михайловичу спасибо за эти четыре года, проведённые в «Локомотиве».

Что тут можно сказать? Выбор Сергея Ивановича Овчинникова выглядит несколько… Удивительно. К Сергею Ивановичу прекрасно отношусь и желаю ему удачи. Надеюсь, что с ним у «Локомотива» дела пойдут на лад. Но… Если это временно, как дефибриллятором надо «Локомотив» шарахнуть. С «Ростовом» это прокатило, но у «Ростова» не было суперзадач.

Мне кажется, вообще без разницы, какой будет состав, схема. Им просто нужны были изменения. В первую очередь изменения с точки зрения турнирной таблицы и очков», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».