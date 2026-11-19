Хёйбьерг может перейти в «Ювентус», если «МЮ» заплатит € 40 млн за Маккенни — GdS

«Ювентус» хочет приобрести 31-летнего полузащитника «Марселя» Пьер-Эмиля Хёйбьерга, однако переход будет зависеть от того, предложит ли «Манчестер Юнайтед» € 40 млн за Уэстона Маккенни. Об этом сообщает Gazzetta dello Sport.

По информации источника, несмотря на желание Маккенни продолжить карьеру в итальянском гранде, новый главный тренер «красных дьяволов» Маурисио Почеттино хочет видеть 28-летнего игрока сборной США в своей команде.

В нынешнем сезоне Маккенни принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Хёйбьерг сыграл 11 матчей во всех соревнованиях, где забил гол.

Самый дорогой трансфер в истории футбола: