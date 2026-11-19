Бывший капитан «Барселоны» и сборной Испании Карлес Пуйоль назначен директором по связям и международному футболу андоррского клуба «Интер Эскальдес».

«Добро пожаловать, Карлес Пуйоль! Карлес Пуйоль присоединяется к нашему клубу в качестве директора по связям и международному футболу. Его приход представляет собой новый шаг в институциональном росте клуба», — говорится в заявлении пресс-службы клуба в социальной сети X.

Напомним, 48-летний Пуйоль завершил профессиональную карьеру игрока в 2014 году, проведя её целиком в составе «Барселоны». Вместе с каталонцами экс-защитник шесть раз становился чемпионом Испании и трижды выигрывал Лигу чемпионов, а со сборной Испании побеждал на чемпионате Европы и чемпионате мира.