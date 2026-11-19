«ПСЖ» может побороться с «Ювентусом» за нападающего «Фламенго» — TEAMtalk

«ПСЖ» усилил интерес к крайнему нападающему «Фламенго» Самуэлю Лино после травмы передней крестообразной связки у Хвичи Кварацхелии. Также за 26-летним вингером следят «Ювентус», «Рома», «Наполи», «Эвертон» и «Астон Вилла». Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, бразильский клуб не стремится к продаже Лино и готов рассмотреть предложение по нему в размере € 30 млн.

Лино играет за «Фламенго» с лета 2025 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

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