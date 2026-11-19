Голкипер московского «Спартака» Илья Помазун высказался о сотрудничестве с тренером вратарей сборной России Виталием Кафановым. Футболист отметил сильные психологические качества специалиста и рассказал о том, как в национальной команде организована рабочая коммуникация между голкиперами.

«Он хороший психолог. В плане диалога, общения, подготовки вратаря к игре он очень грамотно подходит и выстраивает всё под вратаря, который будет играть. И это очень важно, чтобы вратарь не чувствовал никакого напряжения перед игрой. И он прям чувствует моменты, где нужно вратаря взбодрить, а где, наоборот, его нужно не трогать.

Про чат Кафанова с вратарями РПЛ не слышал, но всегда, когда приезжаю в сборную, Виталий Витальевич создаёт чат с вызванными вратарями, где обсуждаем рабочие моменты: когда на теорию прийти, во сколько выйти на тренировку, потому что всегда в сборной выходим на тренировку заранее», — сказал Помазун.