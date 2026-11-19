«Манчестер Юнайтед» запретил четырём болельщикам посещать домашний стадион команды после того, как они бросили теннисные мячи на поле в знак протеста против владельцев клуба во время ноябрьского матча Лиги чемпионов с «Ромой» (3:2). Об этом сообщает журналист The Athletic Давид Орнштейн.

По информации источника, как минимум один болельщик получил трёхлетний запрет за «бросание предметов». Позиция «Манчестер Юнайтед» такова, что они не могут проявлять снисходительность к бросанию предметов на поле, что всегда противоречило правилам стадиона, и должны провести строгую черту в этом вопросе из-за риска причинения вреда.