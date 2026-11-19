Голкипер московского «Спартака» Илья Помазун вспомнил о начале своего футбольного пути и рассказал, при каких обстоятельствах сменил амплуа. По словам игрока, в детстве он выступал на позиции форварда, а место в воротах впервые занял на одном из юношеских турниров из-за отсутствия основного голкипера команды.

«Я играл нападающим в академии «Торпедо-Металлург», и у нас был турнир в манеже «Спартака». И наш вратарь не приехал на игру. Меня попросили встать в ворота, потому что иногда всё равно на тренировках с папой вставал в ворота. Я вышел, неплохо провёл турнир, и дальше мне сказали, что есть возможность, чтобы ты дальше продолжал быть в воротах. А где-то через месяц меня уже взяли в команду на год старше», — сказал Помазун в видео на YouTube-канале «Спартак Шоу».