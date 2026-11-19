Голкипер московского «Спартака» Илья Помазун вспомнил о тяжёлой травме колена, полученной в юношеском возрасте. Вратарь рассказал, как пытался продолжить матч сразу после разрыва крестообразных связок и сумел вернуться в строй за рекордно короткий срок после операции в Германии.

«Лучше получить «кресты» в 16 лет, чем в 30. Потому что в 30 восстановление будет в два раза дольше.

Это случилось в игре. Колено уходит, разворачивается, и слышишь щелчок у себя. Но когда это случилось, я продолжил игру, в следующий момент выпрыгиваю за мячом и понимаю, что часть ноги осталась внизу и колено разошлось. И только после этого понял, что надо просить замену.

Я долго не мог поверить, что у меня «кресты». Мы были на сборах, и нужно было дождаться три-четыре дня, чтобы сделать обследование. И доктор мне уже сказал, что по всем тестам у меня «кресты». Но я сам себя пытался убедить, что у меня нет «крестов». А за день до вылета у меня раздуло колено.

Мне повезло, что я прошёл восстановление в Германии. Мне там сделали быстро операцию плюс полное восстановление. И я восстановился за четыре месяца, что быстро для «крестов». Мыслей никаких не было, я понимал, что восстановлюсь и продолжу тренироваться и доказывать», — сказал Помазун в видео на YouTube-канале «Спартак Шоу».