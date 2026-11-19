Нападающий «Баварии» Гарри Кейн считает, что у его одноклубника Майкла Олисе есть всё необходимое для выигрыша «Золотого мяча». 33-летний англичанин является действующим обладателем награды.

– Вы первый игрок «Баварии», получивший «Золотой мяч» за более чем 45 лет. Может ли такой футболист, как Майкл Олисе, стать вашим преемником, следующим игроком мюнхенского клуба, завоевавшим этот Святой Грааль?

– Майкл — фантастический игрок. Каждый день на тренировках мы видим его качества и то, на что он способен на поле. У него, несомненно, есть всё необходимое, чтобы привезти в Мюнхен ещё один «Золотой мяч», это точно, — приводит слова Кейна Footmercato.

Кейна встретили аплодисментами на базе «Баварии»: