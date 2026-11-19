Голкипер московского «Спартака» Илья Помазун рассказал, как обсуждает проведённые матчи со своим отцом — бывшим вратарём Александром Помазуном. По словам футболиста, отец периодически обращает его внимание на игровые нюансы с помощью скриншотов, однако принимает позицию сына, если тот аргументирует свои действия на поле.

«Отец может по каким-то моментам скриншоты прислать, сказать, что здесь мог сделать один дополнительный шаг, — такие вещи может подметить. Созваниваемся с ним и обсуждаем. Это не постоянно, но по каким-то моментам мы ведём дискуссию, и это может продолжаться долго. Потому что где-то я могу сказать, что не согласен: я здесь видел так, действовал так. И тогда он говорит: «Окей, тогда у меня к тебе вопросов нет», — сказал Помазун в видео на YouTube-канале «Спартак Шоу».