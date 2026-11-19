ESPN: Месси с окладом в $ 28,3 млн в год остался самым высокооплачиваемым игроком МЛС

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси продолжает оставаться самым высокооплачиваемым игроком МЛС. Его годичный оклад составляет $ 28,3 млн, годом ранее он получал $ 20,45 млн. Об этом сообщает ESPN.

По данным источника, помимо Месси, ещё четыре футболиста в МЛС зарабатывают не менее $ 10 млн. К этим игрокам относятся Роберт Левандовски («Чикаго Файр») — $ 19,51 млн, Антуан Гризманн («Орландо Сити») — $ 13,94 млн, Сон Хын Мин («Лос-Анджелес») — $ 11,25 млн и Брил Эмболо («Атланта Юнайтед») — $ 10,81 млн.

Указанная у Месси сумма отражает заработок, получаемый им только за игру. Ранее сообщалось, что общий доход футболиста в год составляет $ 70-80 млн.

Сколько зарабатывают футболисты: