Аршавин ответил на вопрос о своей самой странной примете во время игровой карьеры

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин ответил на вопрос о своей самой странной примете во время игровой карьеры.

— Какие самые странные приметы были в карьере, в которые вы реально верили?

— Что-то было, но так, чтобы какие-то супер… Когда только телефоны появились, мне никто не звонил в день игры. Вообще никто, — сказал Аршавин в видео на YouTube-канале FONBET.

На протяжении карьеры Аршавин выступал за «Зенит», лондонский «Арсенал», «Кубань» и «Кайрат». В составе сине-бело-голубых футболист трижды выигрывал чемпионат России, становился обладателем Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА, а также Суперкубка России.