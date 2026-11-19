Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов высказался о назначении Сергея Овчинникова на должность исполняющего обязанности главного тренера «Локомотива».

«В данной ситуации было абсолютно правильно со стороны руководства «Локомотива» поставить именно эту фигуру. Потому что здесь должен быть человек с авторитетом перед игроками, к которому хорошо будут относиться болельщики. Это всё в совокупности должно помочь команде. Нужно просто встряхнуть для начала команду. И тренерский штаб супер он собрал», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

После 14 матчей в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге «Локомотив» набрал 11 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице.