Нападающий «Баварии» Гарри Кейн высказался об экс-форварде мадридского «Реала» Кариме Бензема.

«Карим — невероятный игрок. Я всегда им восхищался. То, чего он добился в «Реале» в 2022 году, действительно впечатляет.

Он умеет опускаться глубоко в полузащиту и играть почти как «десятка», диктуя ход игры, при этом оказываясь в штрафной в идеальный момент. У нас немного разные физические данные, но с точки зрения игрового интеллекта, умения находить свободное пространство и желания помогать окружающим я вижу много сходств в нашем стиле футбола. Мы оба показали, что для забивания голов не всегда нужно находиться в штрафной.

У меня больше возможностей, когда я опускаюсь глубже, потому что меня не так плотно опекают. Голы забиваются, когда мы отходим назад и игра развивается. Я оказываюсь в роли «десятки», и, когда команда соперника отступает, я бью с края штрафной, что является одним из моих главных преимуществ. Прошлый сезон — лучший тому пример: я забил 73 гола, что почти вдвое больше, чем в любом другом сезоне», — приводит слова Кейна Footmercato.

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Кейна встретили аплодисментами на базе «Баварии»: